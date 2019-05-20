ماي تستعد لتقديم عرض جريء بشان بريكست

لندن ــ فرانس برس

افادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، باستعدادها لتقديم ما وصفته بـ”عرض جريء” للنواب في محاولة أخيرة لإقناعهم بالموافقة على اتفاقها بشأن بريكست.

وقالت ماي إنها عندما تعرض مشروع قانون اتفاق الانسحاب على البرلمان مطلع الشهر المقبل، سترفقه برزمة جديدة من الإجراءات التي تأمل بأن تؤدي إلى دعمه من قبل أغلبية النواب.

ونقلت صحيفة “ذي صنداي تايمز” البريطانية عن ماي : مهما كانت نتيجة أي تصويت، لن أطلب من النواب إعادة التفكير ببساطة، بل سأطلب منهم الاطلاع على اتفاق جديد ومحسن بنظرة جديدة وتقديم الدعم” له.

تابعت القول “لا أزال أعتقد أن هناك أغلبية في البرلمان يجب الفوز بها للانسحاب (من الاتحاد الأوروبي) باتفاق”.

ورفض النواب 3 مرات الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل، ما أدى إلى تأجيل موعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي من 29 مارس إلى 12 أبريل ومن ثم إلى 31 أكتوبر المقبل.

ووافقت رئيسة الوزراء مؤخرا على وضع جدول زمني للتخلي عن منصبها عقب جلسة التصويت على اتفاق بريكست في البرلمان والمقرر أن يجري في الأسبوع الذي يبدأ في 3 يونيو، حتى إن دعم مجلس النواب الاتفاق الذي توصلت إليه.