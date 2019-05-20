فتح باب القبول والتسجيل بـ”الدفاع المدني”

البلاد : ولاء بارحيم

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف الشاغرة بالمديرية العامة للدفاع المدني.

وأوضحت وزارة الداخلية أنَّ الوظائف الشاغرة على رتبة «عريف، جندي أول، جندي»، للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة.

وأضافت وزارة الداخلية أنه يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وألا يقل عمر المتقدم عن 17عامًا ولا يزيد عن 30 عـامًا حسب بطاقة الأحوال وقت تقديم الطلب، على أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم، وألا يقل طول المتقدم عن 168 سم وان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

وألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفا في جهة حكومية، وألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

وأن يجتاز المتقدم إجراءات واختبارات القبول كافة، مع الالتزام بالعمل في أي منطقة من مناطق المملكة مهما كانت الظروف وفقًا لما يحتمه عليه الواجب وحاجة العمل، وتوفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.وأضافت أنَّ التقديم يبدأ من صباح يوم الأحد الموافق 21 رمضان 1440 هـ وينتهي يوم الخميس الموافق 25 رمضان 1440 هت، عبر الرابط www.moi.gov.sa