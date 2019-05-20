ترمب: لم نسع إلى التفاوض مع إيران

واشنطن : وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الاثنين) أن بلاده لم تسع إلى إجراء حوار مع إيران، مشدداً على أنه إذا أرادت طهران التفاوض فيتعيّن عليها القيام بالخطوة الأولى.

وقال ترمب عبر حسابه في تويتر : “وسائل إعلام الأخبار الكاذبة نشرت كعادتها خبراً كاذباً من دون أن يكون لها أي علم، مفاده أن الولايات المتحدة تحاول إجراء مفاوضات مع إيران. هذا تقرير كاذب… إيران ستتّصل بنا عندما تكون جاهزة لذلك. وفي الانتظار، يستمر اقتصادها في الانهيار. أنا حزين جداً للشعب الإيراني!”.

في سياق آخر، قال مساعدون في الكونغرس الأميركي إن كبار مسؤولي الإدارة الأميركية سيطلعون مجلسي الشيوخ والنواب غداً الثلاثاء على التطورات بشأن إيران بعد مطالبة أعضائهما بمزيد من المعلومات عن التوتر بين الدولتين.