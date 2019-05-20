ترحيب خليجي وعربي بدعوة خادم الحرمين الشريفين

جدة ــ البلاد

توالت ردود الأفعال العربية والخليجية المرحبة بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو الجاري، وذلك للتشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ، وذلك في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، إن هذه الدعوة للتشاور والتنسيق حول الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار “ليست بالغريبة من القيادة المملكة التي طالما حرصت وعملت على ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة”، مشيدة بالدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “في كل ما يجمع الكلمة ويوحد الصف وينسق المواقف”.

وأضافت: “ان الظروف الدقيقة الحالية تتطلب موقفاً خليجياً وعربياً موحداً في ظل التحديات والأخطار المحيطة، وإن وحدة الصف ضرورية”، مبينة أن “الدعوة الكريمة التي بادر بها خادم الحرمين الشريفين تمثل فرصة مهمة لدول المنطقة لتحقيق ما تصبو إليه من تعزيز فرص الاستقرار والسلام والتصدي للتحديات والأخطار المحيطة عبر موقف خليجي وعربي جماعي يحرص على أمننا المشترك وسيادتنا وإنجازاتنا”.

من جانبها، ثمنت مملكة البحرين عالياً هذه الدعوة من خادم الحرمين الشريفين، مؤكدة دعمها التام لكافة الخطوات التي تتخذها المملكة، وتضامنها الدائم مع ما تبذله من جهود مضنية وما تقوم به من مساعي حثيثة لاجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية.

وشددت على أن الدعوة الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين تؤكد الدور الريادي للمملكة في قيادة العمل العربي المشترك، والحرص على تعزيز قدرته على تجاوز الظروف بالغة الدقة التي تمر بها منطقة الخليج العربي من خلال التشاور والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون والدول العربية للتوصل إلى موقف جماعي موحد يضمن لدول المنطقة وشعوبها الأمن والاستقرار واستمرار التنمية والتقدم، ويسهم في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

بدروه قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أكد تضامن مصر مع المملكة حكومةً وشعباً في التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة وأمن الخليج بوجهٍ عام، ومشدداً على متانة الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع السعودية ومصر، وأن التحديات الراهنة المشتركة تفرض ضرورة التنسيق الوثيق من أجل مواجهة كافة التهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.

وفى السياق أكدت جيبوتي، ترحيبها بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقال سفير جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي في المملكة ضياء الدين بامخرمة: “إن هذا القرار المسؤول من خادم الحرمين الشريفين يأتي لتدارس التطورات الإقليمية في إطار عربي موحد لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة”.