هواوي تكشف عن هاتف Mate 20 X بتقنية 5G

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كشفت شركة هواوي الصينية huawei عن أحدث هواتفها الذكية Mate 20 X 5G الذي يعمل بتقنية الجيل الخامس وبكاميرا عالية الجودة.

ودخلت شركة هواوي سباق الهواتف المزودة بتقنية الجيل الخامس، حيث أصبحت الشبكة متاحة للمستهلكين بشكل تدريجي، والعديد من الشركات تستعد لإطلاق هواتفها الذكية بتقنية الجيل الخامس مثل شركة سامسونج وإل جي وأوبو وغيرها.

وجاءت مواصفات الهاتف مطابقة للتسريبات التي ظهرت مؤخرا، حيث ظهر الهاتف بشاشة ضخمة تغطي الواجهة بشكل كامل تقريبا ويأتي حجم الشاشة 7.2 إنش من نوع OLED بدقة 1080×2244 ميجابيكسل.

والهاتف مزدو بكاميرا مطورة وعالية الجودة، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابيكسل من خلال الشق في الأعلى وخلفية ثلاثية بدقة 8 و20 و40 ميجابيكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج Kirin 980 ويدعم الذاكرة العشوائية 6 جيجابايت وذاكرة التخزين 128 جيجابايت، بالإضافة إلى وجود بطارية سعتها 4200 ميللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع.

الهاتف يتوفر بسعر 1,035 دولار أمريكي وسيطرح في الأسواق يونيو القادم في بريطانيا وأوروبا ثم تدريجيا لباقي مناطق العالم.