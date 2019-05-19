تخريج الدفعة 15 من جامعة طيبة بمحافظة العلا

المدينة المنورة – خالد سعيد باحكم

رعى مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني حفل تخريج الدفعة الـ 15 من خريجي فرع الجامعة بمحافظة العلا في مختلف التخصصات يوم أمس الأول ، بحضور محافظ العلا فيصل المطيري، وعدد من المسؤولين ومدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وفي بداية الحفل انطلقت مسيرة الخريجين، ثم ألقى الطالب عبدالرحمن الفقير كلمة الخريجين نيابة عن الطلاب , بعدها ألقى المشرف على فرع الجامعة بمحافظة العلا الدكتور يوسف العنزي كلمة رحب فيها مدير الجامعة والمسؤولين، مشيراً إلى أن تخريج هذه الدفعة من طلبة الجامعة في فرع العلا هو امتداد للدعم الذي تتلقاه الجامعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مباركاً للطلاب وأولياء أمورهم هذا التخرج،

متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية. عقب ذلك ألقى مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني كلمة قال فيها : ابنائي الخريجين يحق لكم أن تفخروا بما انجزتموه وما تعلمتموه خلال فترة الدراسة في جامعتكم، والذي سوف تستثمرونه في حاتكم المقبلة، بما تحملونه من العلم والإيمان، فحق لكم الشكر وطاب لكم الدرب، بتوفيق المولى عز وجل، واحمد الله على ما حققته جامعتكم من نجاحات متتابعة، وكان من أهمها حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة 7سنوات من المركز الوطني. وأضاف معاليه أنه في هذه اليوم تبدأ مسيرة الحياة الحقيقية، ليحقق الطلاب طموحاتهم، وتقديم الإنجازات للوطن الحبيب، موصياً الطلاب بالعمل الجاد المخلص الدؤوب.

وفي ختام كلمته، وجه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على مايولونه من دعم واهتمام لمسيرة التعليم ودعم الطلبة , كما شكر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه لدعمهما جامعة طيبة لتكون منارة علمية يصل تأثيرها داخل المملكة وخارجها وأن سمو أمير المنطقة يوجه جامعة طيبة دائماً بالاهتمام بفروع الجامعة وتزويدها بالتخصصات المناسبة التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل ومستقبل تلك المحافظات. كما كرّم أثناء الحفل الطلاب المتفوقين أصحاب مراتب الشرف الأولى والثانية.