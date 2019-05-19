التعليم تعلن عن 10456 وظيفة شاغرة للعام الدراسي المقبل

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية عن توافر 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقاً للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440هـ – 1441هـ .

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي، أن الوظائف المتاح التقديم عليها بلغ عددها 10456 وظيفة، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظيفة للنساء، مبينا أن شغل هذه الوظائف ستكون لحاملي درجة البكالوريوس، من المجتازين لاختبار كفايات العام والتخصص.

وأكد العصيمي على ضرورة مناسبة الدرجة العلمية والتخصص للمتقدم، إضافة إلى معادلة المؤهل الذي حصل عليه من خارج المملكة، وكذلك عدم شغله لوظيفة يوازي مستوى دخولها درجته العلمية.

وأشار العصيمي إلى أن التقديم على الوظائف للرجال والنساء سوف يبدأ اعتبارا من العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء 17 رمضان الجاري وحتى الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء 23 رمضان، وذلك عبر موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني www.mcs.gov.sa.

ودعا المتحدث الرسمي للوزارة الراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط والضوابط الخاصة بالوظائف التعليمية وأن يكون التقديم خلال الموقع والمدة المحددين متمنياً لهم مزيداً من التوفيق، وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية.