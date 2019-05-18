خاص البلاد – نيفين عباس

من المفضل أن تحتوى سفرتك برمضان على حلويات ذات طابع عربى وتحمل نكهة مميزة، تجعل من سفرتك سفرة مميزة برمضان

نقدم لك اليوم مقادير وطريقة تحضير تشيز كيك التمر

المقادير المطلوبة لعمل تشيز كيك التمر

للقاعدة نحتاج إلى

2 كوب بسكويت غراهام أو دايجستف

100 جرام من الزبدة الغير مملحة

لطبقة التمر نحتاج إلى

200 ملل من كريمة الخفق

كوب من التمر

400 جرام من الجبنة

4 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة كبيرة من مستخلص الفانيليا

نصف كوب من السكر

ملعقة صغيرة من الهيل الناعم

ملعقة صغيرة من الدارسين الناعمة

للطبقة العليا نحتاج إلى

2 كوب من التمر

نصف كوب من الحليب المكثق المحلى

نصف كوب من السكر البنى

2 ملعقة كبيرة من الزبدة

طريقة عمل تشيز كيك التمر

نبدء أولاً فى عمل القاعدة

نقوم بفرم البسكويت مع الزبدة حتى يصبح ناعم تماماً

ثم نحضر صينية التشيز كيك سهلة الفتح

ونضع بها البسكويت ويفرد جيداً مع الضغط قليلاً

ثم نقوم بالبدء فى إعداد الحشو

نقوم بخفق البيض مع السكر والفانيليا

ثم نأخذ التمر ونقوم بهرسه خشن

نضع الجبن للبيض ويخفق

ثم نقوم بخفق الكريمة مع الهيل والدارسين

ثم نضع الكريمة لخليط البيض مع التمر ويقلب برفق حتى تتجانس المكونات معاً

نقوم الأن بلف حواف الصينية من الخارج بورق الفويل

ثم نقوم الأن بوضع الحشوة التى قمنا بعملها فوق البسكويت

نحضر صينية بحجم أكبر من صينية التشيز كيك

ثم نضع صينية التشيز كيك بها ونضع بالصينية الأكبر ماء دافئ

تخبز التشيز كيك فى الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 لمدة ساعة

ثم تخرج وتترك لتبرد تماماً

نقوم بفرم التمر الخاص بالطبقة العليا خشن

نضع السكر على النار حتى يتكرمل قيلاً

ثم نضع له الحليب المكثف والتمر والزبدة

يقلب المزيج جيداً ويترك على نار هادئة قليلاً حتى يتجانس

عندما يصبح المزيج كثيف يرفع من على النار

نحضر التشيز كيك بعد أن تكون بردت تماماً

ثم نقوم بفرد الطبقة العليا عليها

تترك لتبرد تماماً وتقدم مع التمر