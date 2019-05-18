الكشافة تواصل جهودها في خدمة المعتمرين

مكة المكرمة – مبارك الدوسري

تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية تقديم خدماتها للمعتمرين والزوار والمصلين والصوام من خلال معسكرات الخدمة الرمضانية، التي تقيمها في معسكرها الرئيس بمشعر عرفات، وفي المدينة المنورة بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة.

وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن المعسكرات مستمرة في تقديم الخدمة حتى نهاية الشهر ، وفق برنامج زمني دقيق تشارك فيه مختلف قطاعات الجمعية ،

مؤكداً أهمية تلك المعسكرات في تأكيد العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى الكشافة والجوالة والقادة المشاركين فيها ، ودورهم الإيجابي الكبير في إظهار الصورة المشرفة والمشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء.