العثور على المولودة المختطفة “نور”

جدة : البلاد

تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على المولودة «نور» التي اختُطفت من أحد المستشفيات الخاصة بجدة، وإعادتها إلى ذويها، وذلك بعدما قامت السيدة التي اختطفتها بوضعها في مستوصف خاص بجدة وولت هاربة.

وأبلغ العاملون بالمستوصف الأجهزة المختصة التي بدورها باشرت الموقع على الفور، وبالرجوع لكاميرات المراقبة بالمستوصف اتضح أن من قامت بوضع الرضيعة هي ذات السيدة التي اختطفتها من المستشفى.

وكانت كاميرات المراقبة بالمستشفى الذي ولدت به الرضيعة أظهرت تفاصيل عملية خطف الرضيعة، حيث رصدت تحركات الخاطفة التي ارتدت المعطف الخاص بالممرضات وقامت بأخذ الرضيعة من والدتها وخرجت بها من المستشفى وسلمتها لشخص كان ينتظرها في مركبة بالخارج.

وأفاد عم الرضيعة “نور” أنهم تلقوا اتصالاً من أحد رجال الأمن يبلغهم بالعثور عليها، وطلب منهم الحضور للتعرف عليها وتسلمها.

بدورها أكدت صحة جدة أن حادث الاختطاف يعتبر من الحوادث الجسيمة، وسيتم النظر في الواقعة وتحليلها ودراسة مسبباتها وجذور المشاكل المؤدية إليها، من خلال فريق العمل حاليًّا

وقطعت بمحاسبة من يتبين تقصيرهم أو إهمالهم في تطبيق السياسات وفق نظام مزاولة المهن الصحية، أو أنظمة العمل الملائمة .