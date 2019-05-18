الرئيس النيجيري يثمن دور المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين

المدينة المنورة – خالد سعيد باحكم

أثنى رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري، على الجهود المتميزة والفريدة، التي تبذلها مختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الزوار والمعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة،

وقال فخامته في تصريحات لـ( البلاد): إن تلك الجهود العظيمة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية مقدرة، ويلمسها كل زائر وقاصد للحرمين الشريفين، وهذا لا يستغرب من المملكة العربية السعودية، التي يقودها زعيم عظيم وقائد فذ مثل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله ورعاه، حيث تبذل المملكة جهودًا كبيرة؛ من أجل راحة الزائر والمعتمر، لكي يؤدي نسكه بيسر وسهولة، وبدون أي مشقة، أو عناء. وأعرب فخامته عن عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ،حفظه الله، علي الدور المتميز الذي تقوم به المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين ووحدة الصف الإسلامي، وهذا الدور الرائد محل تقدير الشعوب العربية والإسلامية.

وعن العلاقات السعودية مع جمهورية نيجيريا قال :” العلاقات السعودية النيجيرية متميزة وراسخة منذ القدم، وتتميز بالتعاون الفعال بين البلدين، وتسعى نيجيريا إلي تعزيز وتعميق علاقاتها مع المملكة في شتي المجالات، وبالأخص المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي، الذي يعتبر من أهم المجالات التي تؤكد عليه قيادتا البلدين .

وعن رأي فخامته في الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم القضايا الإسلامية قال:” المملكة لها دورها الكبير والمشرف في دعم القضايا الإسلامية وتقديم الخدمات والمساعدات ومناصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، ولا يستطيع أي إنسان أن ينكر هذا الدور، فلا يوجد مكان في العالم إلا وصله دعم المملكة المادي والمعنوي، فالمملكة تنطلق في هذا من منظور استراتيجي وإسلامي، فهي دولة إسلامية ولا بد أن يكون دورها متوافقًا مع هذا،

وكما ذكرت لك، فإن نيجيريا، على سبيل المثال، حظيت بمساعدات كبيرة من المملكة في شتى المجالات، وبالأخص في مجال التنمية الاقتصادية وبناء المساجد والمدارس الإسلامية وغيرها من المجالات التي أدت إلي ازدهار التنمية في بلادنا، وهنا أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن شكري وتقديري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، على كافة المساعدات التي قدمت لبلادنا وكان لهذه المساعدات الأثر الكبير في نفوس شعب نيجيريا الذي يكن كل حب وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله ورعاه، والشعب السعودي النبيل”.