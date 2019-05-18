الدولية

البحرين تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران والعراق “فورا”

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time13 / رمضان / 1440 هـ      18 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أهابت وزارة خارجية مملكة البحرين بالمواطنين عدم السفر إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في الوقت الراهن، نظرًا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة، وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار.

وشددت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين “بنا”، اليوم السبت، على ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

ودعت الوزارة كافة المواطنين المتواجدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية العراق إلى ضرورة المغادرة فورًا وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظاً على سلامتهم.

ابراهيم عبد الغفار

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