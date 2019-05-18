أرامكو تعيد تشغيل خط أنابيب النفط

الرياض – أ ف ب

استأنفت أرامكو السعودية ضخّ النفط في خط أنابيب رئيس بعد يومين من استهدافه بواسطة طائرات مسيّرة، بحسب ما أعلن مسؤول في الشركة لوكالة فرانس برس ، موضحا أن خطّ الأنابيب الذي ينقل النفط من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي يعمل بالكامل. وتصل قدرة خط الأنابيب إلى 5 ملايين برميل يومياً، وقد استهدف الثلاثاء بواسطة طائرات بدون طيار، في اعتداء إرهابي تبنته المليشيات الحوثية في اليمن، ودفع بأرامكو لوقف ضخ النفط فيه،

فيما نددت دول العالم بالاعتداء، الذي استهدف التأثير على استقرار الاقتصاد العالمي. وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ، وشركة أرامكو السعودية، قد أعلنا الثلاثاء الماضي، أن محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق-غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، تعرضتا لهجوم من طائرات “درون” بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلّف أضرارًا محدودة ،

موضحًا حينها أن أرامكو السعودية أوقفت الضخ في خط الأنابيب لحين تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي. على صعيد الأسواق العالمية، تواصل أسعار النفط ارتفاعها في الوقت الذي طغت فيه مخاوف الإمدادات ، وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 72.18 دولار للبرميل مرتفعة 41 سنتا أو 0.6% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وأغلق برنت مرتفعا 0.7% أمس. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62.40 دولار للبرميل مرتفعة 38 سنتا أو 0.6% مقارنة مع سعر التسوية السابقة. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط مرتفعا 0.4% في الجلسة الماضية.