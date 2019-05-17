144 إصابة في إحياء ذكرى النكبة بغزة

غزة ــ وكالات

أصيب 144 فلسطينيا بجروح في قمع الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مليونية الأرض والعودة وكسر الحصار في الذكرى الـ 71 للنكبة الفلسطينية.

ونقلت وسائل اعلام فلسطينية عن مصدر طبي : إن طواقم الصحة والهلال الأحمر تعاملت مع 144 إصابة في قمع الاحتلال المتظاهرين شرق القطاع، مبينا أن بين الإصابات 49 طفلا و4 نساء و3 مسعفين.

وذكر المصدر أن 32 شخصا أصيبوا بأعيرة نارية و33 بأعيرة مطاطية و69 بقنابل غاز مباشرة، مشيرا إلى أن أحد المصابين على الأقل حالته خطيرة.

وتوافد آلاف الفلسطينيين ظهر الأربعاء للمشاركة في مليونية الأرض والعودة وكسر الحصار، التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة في الذكرى الـ71، للنكبة الفلسطينية.وقال شهود عيان إن الشبان حاولوا رشق قوات الاحتلال بالحجارة،

بينما استهدفتهم تلك القوات بالرصاص وقنابل الغاز بكثافة، كما أطلقت قوات الاحتلال المياه العادمة تجاههم فيما شاركت طائرات مسيرة في إلقاء قنابل غاز تجاه المتظاهرين.

وكانت قوات الاحتلال قد نشرت تعزيزات عسكرية كبيرة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة تحسبا لاندلاع مواجهات مع المتظاهرين الفلسطينيين، إلى ذلك اندلعت خمس حرائق في التجمعات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بفعل سقوط بالونات محملة بالشعل الحارقة أطلقت من القطاع، دون وقوع إصابات.