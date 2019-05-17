ترامب يؤجل فرض رسوم جمركية على واردات السيارات

البلاد : وكالات

أجّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، فرض رسوم جمركية خاصة على واردات السيارات.

وجاء في بيان، صادر عن البيت الأبيض نشر اليوم، أن هذا التأجيل يسري لمدة 180 يوماً.

وجاء في البيان “من المقرر أن يواصل ممثل التجارة الأميركي المفاوضات حول اتفاقات” وعليه إبلاغ الرئيس الأميركي “خلال مهلة 180 يوماً” بنتائج تلك المفاوضات.

وكان على ترامب أن يقرر غداً السبت إعلان فرض رسوم عقابية بنسبة 25% على واردات السيارات.

ويقلق هذا الاحتمال خصوصاً الاتحاد الأوروبي واليابان، وكذلك المكسيك وكندا.

وكان تأجيل ترامب لفرض هذه الرسوم متوقعاً منذ مدة.

وستعقد المحادثات التي من المفترض أن تخرج بحلّ للمأزق مع السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي في ظلّ تهديد بفرض رسوم جمركية على قطاع السيارات.

وفي بيانه الجمعة، قال ترامب إن قطاع السيارات الأميركي يواجه تراجعاً سببه المنافسة الخارجية غير العادلة.

وكان تقرير لوزير التجارة الأميركي ويلبور روس قد توصل إلى أن تقلص حصة الولايات المتحدة في سوق السيارات يضعف البحوث والتطوير والتصنيع في هذا القطاع، مشيراً إلى أهمية ذلك “للأمن القومي الأميركي”.

وقدم تقرير وزارة التجارة الأميركية إلى ترامب في فبراير الماضي. وحدد ترامب بناء على ذلك مهلة قدرها 90 يوماً من أجل البت في قرار بشأن إدخال رسوم جمركية خاصة. وكانت تلك المهلة ستنتهي غداً.

وإذا صدرت هذه الرسوم الجمركية الخاصة، ستضرر شركات السيارات الألمانية بصفة خاصة، حيث تمتلك حصة كبيرة في صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.