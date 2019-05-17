انتهاء محادثات بريكست بين الحكومة البريطانية والعمال دون اتفاق

البلاد : وكالات

انتهت محادثات الحكومة البريطانية وحزب العمال المعارض بشأن إيجاد مخرج لأزمة مع الاتحاد الأوروبي اليوم من دون اتفاق.

وأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي في لقاء صحفي أن عدم وجود إجماع داخل حزب العمال حول إجراء أوروبي استفتاء آخر صعّب من سير المفاوضات، مشيرةً إلى أنها ستطرح خيارات عدة أمام مجلس العموم خلال الأيام القادمة للدفع بالعملية.

وألقى زعيم العمال جيرمي كوربين من جانبه، اللائمة على الحكومة، مفيدًا أن المحادثات ذهبت إلى أبعد ما يمكن، إلا أن ضعف الحكومة المتزايد وعدم استقرارها أضرت بالمحادثات.