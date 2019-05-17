السفارة في تركيا تحذر السعوديين من مشكلات العقار

البلاد : متابعات

أصدرت السفارة السعودية في تركيا تنبيهاً للمواطنين السعوديين بعد ورود شكاوى عدة من مشاكل متعلقة بالعقار.

وأوضحت أن شكاوى المواطنين تمثلت في عدم حصولهم على سندات التمليك (التابو) أو حصولهم على سندات مقيدة برهن عقاري.

وأضافت أن مواطنين آخرين مُنعوا من دخول مساكنهم رغم دفعهم كامل قيمة العقار، وتعرضوا للتهديد من قبل الشركات المقاولة، وآخرين لم يتسلموا مساكنهم في الوقت المحدد المتفق عليه في العقود المبرمة بينهم وبين الشركات العقارية.

ودعت السفارة السعودية المواطنين الذين يعانون من مشاكل مع أصحاب العقار أو المواطنين الراغبين في الاستثمار بالتواصل معها أولا لمعرفة الإجراءات القانونية والتحقق من مصداقية الشركات؛ حفظاً لحقوقهم وحمايةً لهم.