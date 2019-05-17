إغلاق 362 موقعاً الكترونياً تسوّق منتجات بطرق مخالفة

البلاد : متابعات

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 362 موقعاً الكترونياً وحساباً في مواقع التواصل الاجتماعي تسوّق لمنتجات خاضعة لإشراف الهيئة بطرق مخالفة خلال الربع الأول من عام 2019.

وتبيّن أن 341 موقعاً الكترونياً و21 حساب تواصل اجتماعي مخالفاً تسوّق لمنتجات غير مرخصة لدى الهيئة، ولمنتجات أخرى جرى التحذير منها، إضافة إلى نشرها إعلانات مضللة أو تحمل ادعاءات طبية.

وجرى إغلاق تلك المواقع الإلكترونية المخالفة بعد التواصل مع المسؤولين عنها، وكذلك الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي بعد التواصل مع أصحابها وتوضيح مخالفتهم لأنظمة الهيئة في الإعلانات المنشورة عبر حساباتهم.

ونصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين بعدم شراء المنتجات من أماكن غير مرخصة أو عن طريق مندوبين عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، لعدم معرفة مدى مأمونيتها وسلامتها وظروف تخزينها.

ودعت إلى الإبلاغ عن مثل تلك المخالفات الخاضعة لإشراف الهيئة في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم 19999.