مبادرة “أيادي الخير 3” توزع ألف جهاز على مرضى السكري

البلاد : متابعات

أطلقت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية مبادرة “أيادي الخير 3” أمس، بمقر الغرفة التجارية بالدمام بدعم من شركة أرامكو السعودية التي تهدف الى دعم مرضى السكري، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالدمام، وغرفة الشرقية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز التركي، أن هذه المبادرة تأتي لدعم المرضى المصابين بالنوع الأول والثاني من مرض السكر لمواجهة تحديات المرض المستمرة، والتعايش معه بصحة وأمان، وضبط مستويات سكر الدم والحفاظ على الصحة العامة، وتجويد وتحسين نوعية حياة المرضى بالتثقيف الصحي والغذائي المستمر.

وأكد التركي، أنه تم خلال المبادرة توزيع “1000” جهاز لحقن الأنسولين بدون إبرة، إضافة إلى أجهزة لفحص السكر بالدم على المرضى، إضافة إلى السحب على سيارة، وإقامات مجانية في شقق فندقية، وعلى أجهزة كهربائية، واشتراكات بنوادي رياضية والسحب على سلال رمضانية ورحلات عمرة وأطقم فضة.

وقدم التركي، الشكر نيابة عن منسوبي الجمعية، لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، على دعمهما وتوجيههما للجمعية من أجل تحقيق أهدافها.

كما قدم الشكر لشركة أرامكو ممثلة في رئيسها المهندس أمين الناصر، على الدعم السخي المقدم من قِبل الشركة لهذه المبادرة، متمنيًا دوام التعاون في تنفيذ مثل هذه المبادرات التي تصب في صالح مرضى السكري بالمنطقة.

ولفت التركي، إلى أن مرض السكري يكلف وزارة الصحة ما يقارب 40% من ميزانياتها التي يمكن تقليلها بالاستثمار بالطب الوقائي والتثقيف الصحي لمرض السكري ومنع حدوث مضاعفات المرض من الأساس.

وكشف التركي أن الجمعية قررت تخصيص مبادرة هذا العام لإلقاء الضوء على ما يسمى السكر التراكمي وهو مؤشر لنسبة السكر بالدم على مدار ثلاثة أشهر، لذا قررت الجمعية بدءًا من العام المقبل تسجيل أسماء أصحاب أفضل قراءات للسكر التراكمي على مدار عام في السحب على السيارة تقديرًا لهم وتشجيعا للآخرين بأن يسيروا على دربهم، على أن يكون معدل السكر التراكمي 7.5.

من جهته وسلط الدكتور باسم فوتا من لجنة التثقيف الصحي بالجمعية، الضوء على إرشادات مريض السكري في رمضان، فيما حذر أمين عام الجمعية الدكتور كامل سلامة من عدم الاهتمام بالفحص التراكمي للسكر الذي يتسبب بتعب أعصاب الأطراف والقدم والكليتين، مبينًا أن هناك 18 ألف شخص يحتاجون الغسيل الكلوي ثلاث مرات أسبوعيًا بالمملكة ويكلف ذلك ميزانية الدولة مليارات الريالات.