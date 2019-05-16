“الخدمة المدنية” تنفذ لائحة الموارد البشرية

البلاد : ولاء بارحيم

نفذت وزارة الخدمة المدنية اليوم الخميس اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بنسختها الجديدة .

وقدمت الوزارة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وأطر العمل التنظيمية المشتملة على الأحكام التفصيلية للائحة ، عبر هذا الرابط

يذكر أن الوزارة عملت خلال شهر جمادي الآخر من عام 1440هـ على مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وحظيت تلك المراجعة بمشاركة واسعة من عدد من الجهات والمختصين والمهتمين من القطاعين العام والخاص وكذلك استشاري المشروع الذي قدم المقارنات المرجعية لعدد من الدول.

وذكرت الوزراة أن اللائحة تهدف إلى تشخيص الواقع وتحديد احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية وموظفيها المشمولين بهذا النظام بما ينسجم مع المتغيرات الادارية الحديثة ويدعم تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ويبسط الإجراءات ويمكن الجهة الحكومية من ادارة شؤونها ذات العلاقة بالموارد البشرية باستقلالية ويمكّن من بناء بيئة تنظيمية وتخطيط فعال للمساهمة في رفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع العام.