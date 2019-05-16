أمير الجوف يطلع على سير مشروعات خدمات المياه بالمنطقة

سكاكا : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالعزيز بن محمد الطويرب الذي قدم لسموه عرضاً عن سير العمل بالمديرية وفروعها بالمنطقة وسير أعمال المشروعات التنفيذية التي وضع حجر أساسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أثناء زيارته لمنطقه الجوف .

واستمع سموه لشرح عن الأعمال التي تم إنجازها لتجفيف بحيرة فائض المياه المعالجة بمحافظه القريات ،وعن أعمال ربط القرى الواقعة على خط مياه بسيطاء القريات لتغذيتها بالمياه التي تم العمل بها بعد الانتهاء وتدشين مشروع توسعة محطة بسيطاء مؤخراً .

وتسلم سمو أمير منطقة الجوف من المهندس الطويرب ،تقريراً عن مشاريع المديرية العامة لخدمات المياه ونسب تغطية الشبكات حتى نهاية عام 2018م .

وأكد سمو الأمير فيصل بن نواف ،أهمية العمل وفق أهداف رؤية المملكة 2030 بالحفاظ على الموارد المائية والاستزراع بالطرق الحديثة التي تقلل من استهلاك كميات المياه .