أمانة عسير تطلق منظومة الإشعارات الإلكترونية الذكية

أبها : البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أمس، خدمة الإشعارات الإلكترونية الذكية بأمانة منطقة عسير.

وأوضح امين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن هذه الخدمة الجديدة التي اطلقتها أمانة المنطقة ممثلة بإدارة تقنية المعلومات والخدمات الالكترونية ستتيح للمراقبين بإنهاء جميع مهام أعمالهم بشكل إلكتروني من موقع البلاغ، وذلك بعد دعم مراقبي الأمانة بالأجهزة اللوحية وملحقاتها بجانب تدريبهم وتهيئتهم للقيام بمهام أعمالهم على الوجه المطلوب، مشيراً إلى أن هذه الخدمة ستسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الموظف، إضافة إلى سرعة إنهاء الموظف لمهام عمله.

ودعا الدكتور وليد الحميدي، المستفيدين إلى التفاعل مع تجربة خدمات الأمانة الإلكترونية بجميع أشكالها، ومشاركة الأمانة بملاحظاتهم ومقترحاتهم التي ستكون محل اهتمامه شخصيا واهتمام الأمانة عموما، وذلك للاستفادة منها.