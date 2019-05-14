تعليم الرياض يحقق مراكز متقدمة في مسابقة التحفيظ

الرياض – البلاد

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مراكز متقدمة في التصفيات النهائية لمسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم في عامها الثاني والأربعين والتي تمت في منطقة مكة المكرمة برعاية نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي.

حيث حصل صالح الشمراني من مدرسة أبي عمر البصري لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لمكتب تعليم وسط على الترتيب الثالث في الفرع الأول (حفظ القرآن الكريم كاملاً).

وحصل سلمان البشر من متوسطة أسد بن خويلد التابعة لمكتب تعليم جنوب على المركز الثاني في الفرع الثاني للمسابقة (حفظ عشرين جزءً ) .

وفي مسار المعلمات حصلت أسماء بنت إبراهيم المنقور من الثانوية ١٠٥ التابعة لمكتب الشفا على المركز الثالث في الفرع الثاني للمسابقة (حفظ عشرين جزء). وفي مسار الطالبات حصلت الطالبة دانية العويفير التي تدرس بمدارس نجد الأهلية التابعة لمكتب شمال على الترتيب الثاني في الفرع الثالث للمسابقة (حفظ خمسة عشر جزءا)

وهنأ مدير الإشراف التربوي في تعليم الرياض خالد الدوسري الفائزين في مسابقة القرآن الكريم مشيرا أن وزارة التعليم قد عنيت في الاهتمام بالقرآن الكريم والسنة النبوية باعتبارهما مصدري التشريع لبلدنا مما يتطلب أن يكون هناك مسابقات فيهما لحفظهما وتدبرهما .

كما ذكرت نجلاء النفيعي مديرة الإشراف بتعليم الرياض أن وزارة التعليم ممثلة بمركز الوعي الفكري حرصت على رفع مستوى الوعي الشرعي لدي الطلاب والطالبات والموظفين من خلال التشجيع على الاهتمام والعناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فجاءت هذه المسابقة في عامها الثاني والأربعين بمسارين الأول حفظ القرآن والثاني حفظ السنة النبوية المطهرة.