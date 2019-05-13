محافظ جدة يرفع برقية شكر لولي العهد لدعمه مشروع ترميم جدة التاريخية

جدة : عبدالهادي المالكي

رفع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة برقية شكر وتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لتوجيه سموه بدعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية بمبلغ 50 مليون ريال ( كمرحلة أولى ) .

وقال سموه ” باسمي واسم أهالي جدة أرفع لمقامكم الكريم كل الشكر والتقدير والإجلال لما قدمتموه من دعم من لدن سموكم الكريم لجدة التاريخية ، هذا الموروث الثري على مر العصور الذي يلقى كل عناية من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، الذي سيعزز الجوانب الإنسانية والحضارية والثقافية ويسهم بشكل فاعل في التنمية لهذه المنطقة الغالية على الجميع ، سائلين المولى عز وجل لسموكم مزيدا من الرفعة والرقي والتوفيق والسداد ” .