المحليات

محافظ جدة يرفع برقية شكر لولي العهد لدعمه مشروع ترميم جدة التاريخية

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time8 / رمضان / 1440 هـ      13 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : عبدالهادي المالكي

رفع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة برقية شكر وتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لتوجيه سموه بدعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية بمبلغ 50 مليون ريال ( كمرحلة أولى ) .

وقال سموه ” باسمي واسم أهالي جدة أرفع لمقامكم الكريم كل الشكر والتقدير والإجلال لما قدمتموه من دعم من لدن سموكم الكريم لجدة التاريخية ، هذا الموروث الثري على مر العصور الذي يلقى كل عناية من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، الذي سيعزز الجوانب الإنسانية والحضارية والثقافية ويسهم بشكل فاعل في التنمية لهذه المنطقة الغالية على الجميع ، سائلين المولى عز وجل لسموكم مزيدا من الرفعة والرقي والتوفيق والسداد ” .

ابراهيم عبد الغفار

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *