رئيس الشورى يهنئ عبد الله بن خالد

الرياض -واس

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس بالرياض امس، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية النمسا.

وهنأ رئيس المجلس خلال الاستقبال سموه بالثقة الملكية الكريمة، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله؛ بما يعزز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية النمسا في جميع المجالات ولاسيما على مستوى العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان النمساوي؛ بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.