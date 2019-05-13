الدولية

انطلاق المرحلة قبل الأخيرة من الانتخابات الهندية

كتبه صحيفة البلادaccess_time8 / رمضان / 1440 هـ      13 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نيودلهي ــ فرانس برس

فتحت مراكز الاختراع أبوابها امام الناخبين الهنود في الجولة قبل الأخيرة من الانتخابات العامة التي تجرى على 7 مراحل ويحق لأكثر من 100 مليون شخص في 7 ولايات التصويت في هذه المرحلة، وسط مساعٍ من المعارضة لمنع رئيس الوزراء ناريندرا مودي من الفوز بولاية ثانية.

واصطف الناخبون في نيودلهي ومناطق أخرى في شمال الهند للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تجرى على مدى 39 يوما، والتي بدأها مودي في 11 أبريل باعتباره الأوفر حظا في الفوز بعد تصاعد التوتر مع باكستان.

وكانت أحزاب المعارضة بدأت في الآونة الأخيرة مفاوضات حول تحالف بعد الانتخابات حتى قبل انتهاء الانتخابات في 19 من مايو، بسبب ما تعتبرها مؤشرات على فقد حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي بزعامة مودي شعبيته.

وقال بعض الناخبين في دلهي إنهم يدعمون مودي إعجابا منهم بموقفه الصارم بشأن الأمن.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية أيضا تراشقات شخصية بين الزعماء، وشمل ذلك تعليقات من مودي بشأن أسرة راهول غاندي رئيس حزب المؤتمر وسليل عائلة نهرو-غاندي السياسية.

صحيفة البلاد

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