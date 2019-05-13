ملقا- واس

أكد مدير المركز الإسلامي في مدينة مالقا بإسبانيا الدكتور محمد كمال مصطفى الزمراوي، أن الجاليات الإسلامية في إسبانيا تثمن جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في خدمة الإسلام والمسلمين،

منوهاً في هذا الصدد ما قامت به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإيفاد 70 إمامًا حول العالم؛ لأداء صلاتي التراويح والقيام خلال هذا الشهر الفضيل، ضمن برنامج الإمامة في رمضان.

جاء ذلك خلال لقائه بموفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مدينة مالقا بإسبانيا الشيخ نايف بن محمد الوذيناني, وأعرب الزمراوي عن سعادته أن تكون إسبانيا ضمن برنامج الإمامة المعدّ من قبل وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية.