نقل أكثر من 8 ملايين راكب من وإلى المسجد الحرام

مكة المكرمة : البلاد

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن عدد الركاب الذين تم نقلهم من وإلى المسجد الحرام منذ الــ30 من شعبان الماضي وحتى الخامس من رمضان الجاري بلغ أكثر من 8 ملايين راكب عبر النقل الترددي بزيادة 14% عن نفس الفترة من العام الماضي 1439هـ، فيما استوعبت المواقف على مداخل العاصمة المقدسة أكثر من 300 ألف مركبة بزيادة 8% عن العام الماضي.

وتم نقل أكثر من 1.6 مليون راكب من مواقف أجياد المصافي ، بينما تم نقل أكثر من 771 ألف راكباً من ساحة باب علي، ومن محطة باب الملك عبد العزيز تم نقل 470.181 راكباً، أما محطة جرول فنقلت 881.488 راكباً، ومن محطة جبل الكعبة تم نقل 469.793 راكبًا، ومن محطة أجياد تم نقل أكثر من 143 ألف راكباً، ومن محطة شعب عامر فتم نقل 2.704.694 راكبًا، ومن محطة ريع بخش تم نقل أكثر من 984 ألف راكباً .