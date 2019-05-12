التعليم تطلق مبادرة بحوث العلوم الاجتماعية الموجهة

البلاد : متابعات

أطلق مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم مؤخراً مبادرة البحوث الاجتماعية الموجهة التي تهدف الى تشجيع بحوث العلوم الاجتماعية عالية الجودة والمؤثرة في المجالات ذات الأهمية التنموية للمملكة وتحسين الوعي بأبحاث السياسات القائمة على الأدلة وبناء ثقافة بحوث العلوم الاجتماعية في المملكة ،بالإضافة الى تحفيز التعاون والعمل الجماعي بين الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية في الجامعات والجهات ذات العلاقة، وربط منظمات ومجموعات البحث المتنوعة .

وبيًن المشرف العام على المكتب الدكتور هشام بن عبدالعزيز الهدلق بأن هذه المبادرة تركز على خمسة توجهات رئيسة ذات صلة برؤية المملكة 2030 والتحديات المحلية للمجتمع ومنها تغير الاسرة وتمكين المجتمع وتمكين دور المرأة بالإضافة الى تركيزها على مدينة المستقبل و الريادة الاقتصادية .

وأشار الدكتور الهدلق الى ان هذه المبادرة قد اتخذت مسارين الأول هو المشاريع البحثية وتبلغ ميزانيته ثلاثة ملايين ريال تقريباً بفترة زمنية من عام إلى عامين ويهدف الى إجراء بحوث أكثر طموحا ومتعددة التخصصات حول القضايا ذات الأهتمام المشترك في العلوم الاجتماعية كما أنه قد يشمل البحث مسحاً شاملاً وجمع بيانات على المستوى الوطني كما أنه قد يشمل أيضاً أكثر من باحث رئيسي وباحث مشارك بالإضافة الى فرق عمل بحثية مساندة.

أما النوع الآخر فهو متعلق بالمنح الصغيرة والمتوسطة وتصل ميزانية الدعم فيه إلى مليون ريال سعودي موزعة على مدى يصل إلى عام ويهدف هذا النوع الى إجراء بحوث ذات أثر محلي على نطاق أصغر في العلوم الاجتماعية كما أنه يشمل باحث رئيسي واحد فقط وباحث مشارك أو أكثر بالإضافة إلى فرق عمل بحثية مساندة بالإضافة إلى انه يهدف تشجيع المشاركة الواسعة في المجالات البحثية ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأشار الدكتور الهدلق إلى أنه تم استلام 636 مقترحا بحثيا أوليا من باحثي الجامعات وبمشاركة باحثين من جهات حكومية وجهات غير ربحية منها 37 مقترحا مكررا، وانتقل 513 مقترحا لمرحلة التحكيم الفنية لمن تطابقت مقترحاتهم مع متطلبات التقديم المعلنة، مبيناً أن مرحلة التقييم تمر بعدة مراحل يتم من خلالها قيام عدد من المتخصصين في كل مجال باختيار البحوث التي انطبقت عليها شروط التقديم.

واختتم الدكتور الهدلق إلى أن المكتب معني بثلاث وعشرين مبادرة ضمن مبادرة برنامج البحث والتطوير لدعم الجامعات تأتي جميعها انطلاقا من رؤية المملكة 2030 ومشاركة برامج تحقيق الرؤية عموما وبرنامج تنمية القدرات البشرية على وجه الخصوص .