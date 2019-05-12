الباطن يرافق أحد للأولى والقادسية انتظار

حفر الباطن- البلاد

هبط فريق الباطن إلى منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بعد خسارته بهدف دون مقابل من أحد سجله محمد مجرشي في الدقيقة 40 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، في حفر الباطن ضمن الجولة 29 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الباطن عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير ” ورافق أحد صاحب المركز السادس عشر برصيد 18 إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وفي مكة المكرمة، فاز الوحدة على القادسية بثلاثية ، فتوقف رصيد القادسية عند 27 نقطة، ويتوقف بقاؤه في دوري المحترفين على لقائه القادم في الجولة الأخيرة مع الحزم.