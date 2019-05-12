الاتحاد يضمن البقاء والأهلي يقترب من الآسيوي

جدة- البلاد

ضمن فريق الاتحاد بقاءه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم المقبل، بعد تغلبه على الفتح بنتيجة (6-2).

والتقى الفريقان على ملعب الجوهرة المشعة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل سداسية الاتحاد بريجوفيتش “هاتريك”، كارلوس فيلانويفا “هدفين”، ورومارينهو. فاحتل الاتحاد المركز العاشر برصيد 34 نقطة حصدهم من 9 انتصارات، 7 تعادلات، و13 هزيمة مع تبقي جولة واحدة فقط على نهاية المنافسة.وفي المجمعة تغلب فريق الأهلي على نظيره الفيصلي بأربعة أهداف مقابل هدف، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة

سجل أهداف الأهلي نيكولا ستانسيو في الدقيقة 11 وعبدالفتاح عسيري في الدقيقة 31 ، ودجانيني عند الدقيقة 59، وعثمان الحاج في الدقيقة 90 ،فيما سجل الفيصلي دييجو كالديرون عند الدقيقة 48، ليرفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس، ويعزز من آماله في احتلال مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا لكرة القدم الموسم المقبل ، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 43 نقطة في المركز السادس .