واشنطن تضاعف الجمارك وبكين تتوعد

بكين – وكالات

رفعت الولايات المتحدة نسبة التعريفات الجمركية إلى أكثر من الضِعف على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الصينية، في تصعيد حاد للحرب التجارية المشتعلة بين الدولتين، بينما تعهدت بكين باتخاذ تدابير مضادة ضرورية ، معربة عن أسفها بشدة لاتخاذ الولايات المتحدة هذه الخطوة.

ويحاول مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين إنقاذ اتفاق تجاري في واشنطن، وبدا في الآونة الأخيرة أن الولايات المتحدة والصين اقتربتا من إسدال الستار على شهور من التوترات التجارية.

كما سبق وأشارت وزارة التجارة الصينية على موقعها الإلكتروني إلى أن الجانبين يعملان معا لحل مشكلات قائمة عبر التعاون المشترك والتشاور.