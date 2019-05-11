مايكروسوفت تستعد لمكافحة قرصنة الانتخابات

محمد عمر – البلاد

تستعد شركة مايكروسوفت لتقديم أدوات برمجية مجانية لحماية الانتخابات، ومساعدة الناخبين والمراقبين والوكالات على التأكد من فرز الأصوات بشكل صحيح.

وقالت شركة البرمجيات: إن الأدوات ستجعل من الصعب اختراق الانتخابات، لكن في حال حدوث ذلك، فإنه سيكون من الواضح أن النتائج قد تم تغييرها أو التلاعب بها.

وأوضحت مايكروسوفت أنه من المحتمل اختبار الأدوات في بعض الانتخابات الأمريكية في وقت قريب من هذا العام، لكنها لن تكون قادرة على نشرها على نطاق واسع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وتسمى الأدوات ElectionGuard، وجرى تطويرها بالشراكة مع شركة Galois الواقع مقرها في بورتلاند بولاية أوريغون، وهي مفتوحة المصدر من أجل استخدامها بحرية.

وأشارت مايكروسوفت إلى أنها عقدت شراكة مع موردي الولايات المتحدة الرئيسيين لتكنولوجيا الانتخابات المهتمين ببناء منتجات التصويت التي تستخدم ElectionGuard.

وتوفر الأدوات تشفيرًا لحماية أنظمة الانتخابات، وتمنح كل ناخب رقم تتبع فريد يتيح له متابعة تصويته للتأكد من احتسابه وعدم تغييره، ويتضمن البرنامج أيضًا تعليمات تسمح لأي شخص، بما في ذلك وسائل الإعلام أو المراقبين أو المرشحين، بكتابة برنامج للتحقق من صحة جداول التصويت المُبلغ عنها.

وقال توم بيرت Tom Burt، نائب رئيس شركة مايكروسوفت لأمن العملاء والثقة: “لن يكون من الممكن اختراق التصويت دون اكتشاف ذلك”.

وكانت عملاقة البرمجيات قد بدأت منذ حوالي عام برنامجًا يدعى “الدفاع عن الديمقراطية” Defending Democracy لاستخدام برنامجها، ورؤيتها، في كميات هائلة من بيانات البريد الإلكتروني لحماية المرشحين، والوكالات الحكومية، ومراكز البحوث، والانتخابات، من التلاعب.