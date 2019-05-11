«سوفت بنك» تعزز استثماراتها بـ مليار دولار

طوكيو – وكالات

في خطوة جديدة، أعلنت مجموعة (سوفت بنك) استعدادها لتأسيس صندوقها الثاني بقيمة 10 تريليونات ين (91 مليار دولار)؛ لتعزيز استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وبحسب صحف يابانية، أصبح جليًا أن المجموعة تعمل على تعزيز دورها كشركة استثمارية عالمية كبرى.

وخلال المؤتمر الصحفي في مدينة طوكيو للإعلان عن نتائج المجموعة المالية، صرح رئيس مجلس إدارة المجموعة ماسايوشي سُون، بأنه سيتم التحدث عن التوقيت، والاستراتيجيات في المستقبل، ولكن سيكون حجم أصول الصندوق الجديد نفس حجم الصندوق الأول (10 تريليونات ين).

وسبق أن وقع صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، و”سوفت بنك” الياباني مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري في التقنية برأسمال يبلغ 100 مليار دولار، عرف بصندوق (رؤية سوفت بنك) وساهم صندوق الاستثمارات بـ45 مليار ريال، كما أعلن سوفت بنك من قبل اعتزامه استثمار 25 مليار دولار داخل المملكة العربية السعودية، منها 15 مليار دولار في مشروع نيوم، و 10 مليارات في مشاريع الطاقة المتجددة، والشمسية.

وكان ماسايوشي سُون، قد أعلن رسميًا الأسبوع الماضي عن استعداده لتأسيس الصندوق الثاني على غرار صندوق “رؤية سوفت بنك”، ويكُمن الهدف في تأسيس الصندوق الثاني بهدف تسريع معدلات استثماراتها في الشركات التكنولوجية المبتكرة التي تركز على مجال الذكاء الاصطناعي.

واستثمرت مجموعة سوفت بنك في أفضل الشركات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من خلال استراتيجية المجموعة التي تُسمى باستراتيجية مجموعة الذكاء الاصطناعي” من خلال صندوق الرؤية. وأضاف : “نريد توسيع قيمة سوفت بانك بناءً على استراتيجية مجموعة الذكاء الاصطناعي”، مؤكدًا على استمرارية تعزيز استثمارات المجموعة في الشركات ذات التكنولوجيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في المستقبل ، كما سبق أن صرح بأن صندوق رؤية سوفت بنك سيتحول خلال العقد القادم إلى أكبر مستثمر على مستوى العالم في قطاع التكنولوجيا، وسيساهم في تسريع ثورة المعلومات ، ويستهدف ضمن استراتيجيته استثمار 50 مليار دولار داخل الولايات المتحدة.

وتعمل مجموعة سوفت بنك على تحقيق جهودها في جمع البيانات والتكنولوجيا بربط وجهاتها الاستثمارية سعيا للوصول إلى منصة قوية في المجالات المتقدمة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. وحققت المجموعة ارتفاعا كبيرا في الأرباح الصافية بلغ 36 % خلال عامها المالي المنتهي في مارس الماضي لتبلغ 2.4 تريليون ين ، ليرتفع صافي دخلها صافي إلى 2.4 تريليون ين ، يعادل نحو 14 مليار دولار ، وزادت مبيعاتها بنسبة 5% لتصل إلى 9.6 تريليون ين، في حين زادت أرباحها التشغيلية بنسبة 81% لتصل إلى 2.3 تريليون ين.