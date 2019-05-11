روبوتات تساعد كبار السن على التخلص من الاكتئاب

القاهرة – هاشم الهاشم

أوصت دراسة بريطانية حديثة كبار السن بامتلاك الروبوتات الخاصة بالحيوانات الأليفة، وخاصة فى دور رعاية المسنين؛ لإسعادهم وعلاج الاكتئاب لديهم فى هذه السن الحرجة ، لا سيما أن هذا النوع من الروبوتات كالكلاب والقطط وغيرها لا تحتاج للعناية؛ كالتغذية أو المشى المستمر يومياً.

وذكرت صحيفة «التايمز» أن هذه الروبوتات عبارة عن روبوتات صغيرة تشبه الحيوانات ذات شكل وسلوك حيوانات أليفة حقيقية وتعطي المسنين الراحة والبهجة مع تقليل الشعور بالوحدة.

ووجد الباحثون في جامعة إكسيتر أن اللعب مع الروبوتات زاد من التفاعل الاجتماعي مع كبار السن بدور الرعاية مع أفراد الأسرة والموظفين، بالإضافة إلى إثارة مجالات الحديث في كثير من الأحيان.

فيما كشفت دراسة نشرت في المجلة الدولية لكبار السن والتمريض، أن الروبوتات يمكن أن تقلل من الشعور بالوحدة والاكتئاب لدى كبار السن.

وشملت الدراسة 19 بحثا، شمل 900 من سكان دار الرعاية والموظفين وأفراد الأسرة، وكانت الروبوتات المستخدمة في الدراسات متنوعة ما بين قطط وكلاب ، والتى قامت بوظيفة تحفيز المحادثات أو إثارة ذكريات عن حيواناتهم الأليفة أو تجاربهم السابقة، وذلك بالإضافة إلى راحة اللمس أو التفاعل مع روبوتات الحيوانات الأليفة نفسها.

ولعل أحد هذه الروبوتات من الكلاب يمكن أن يهز ذيله، ويستمتع بالوقوف بشكل محبب، ويرقص إذا تم الغناء له، مما يجعله أداة تهدئة إلى حد كبير.