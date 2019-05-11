جوجل: الخصوصية لا يمكن أن تكون سلعة فاخرة

محمد عمر – القاهرة

دافعت جوجل عن نهجها في مجال الخصوصية والبيانات عبر مقال كتبه سوندار بيتشاي Sundar Pichai، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، لصحيفة نيويورك تايمز، مستجيبًا بشكل غير مباشر للنقاد الذين يزعمون أن الشركة تجمع كميات هائلة من المعلومات الشخصية.

ويقول بيتشاي: إن نهج جوجل هو جعل الخصوصية أكثر ديمقراطية، كما دعا الولايات المتحدة إلى تقديم تشريع جديد لحماية بيانات المستخدمين.

وقارن الرئيس التنفيذي لشركة جوجل نهج عملاقة البحث بشأن الخصوصية مع نهج شركة آبل، فيما شكل انتقادًا للشركة المصنعة لهواتف آيفون، إذا قال: إن الخصوصية لا يمكن أن تكون سلعة فاخرة متاحة فقط للأشخاص الذين يمكنهم شراء المنتجات والخدمات المتميزة.

وكان تيم كوك Tim Cook، الرئيس التنفيذي لشركة آبل قد استهدف في السابق شركة جوجل، خاصةً عند حديثه في مؤتمر بروكسل للخصوصية خلال عام 2018 بأن التكنولوجيا الحديثة خلقت حالات إساءة استخدام للمعلومات الشخصية والخاصة من قبل أصحاب المنصات؛ سعياً وراء الربح.

وفي الوقت نفسه، فإن آبل تضع نفسها كمدافعة عن خصوصية المستخدم في أحدث حملة تسويقية لها، وذلك لأن نموذج أعمالها يركز بشكل كبير على بيع الأجهزة المتميزة، حتى أرخص هواتفها، مثل iPhone XR، يأتي بسعر يعادل سعر الهواتف الرائدة من الشركات المصنعة الأخرى.

وفي محاولة لتغيير التفكير السائد، فإن بيتشاي يؤكد على كيفية قيام جوجل بجمع بيانات العملاء واستخدامها بطريقة مسؤولة، موضحًا أن البيانات المجمعة من قبل جوجل تجعل خدماتها أكثر فائدة.