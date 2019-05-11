تعاوني الباحة يمكن 50 مقيما من العمرة

الباحة- البلاد

سير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة الباحة، الرحلة الأولى لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، ضمت 50 معتمرًا.

واستهدف المكتب برحلات العمرة الرمضانية حديثي الإسلام، حرصاً منه على تثقيفهم وتبصيرهم بأمور دينهم، لاسيما وأن برنامج الرحلة إلى العاصمة المقدسة والعودة منها يتضمن دروساً علمية وكلمات وعظية، يقدّمها دعاة متخصصون من منسوبي المكتب، في حين أخذ في الحسبان مرافقة مترجم للمعتمرين سيتولى شرح مناسك العمرة والزيارة لهم.

يذكر أن برنامج العمرة واحد من البرامج التي اعتاد المكتب على تنفيذه طوال العام، لاسيما في شهر رمضان المبارك.