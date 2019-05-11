النائب العام يوجه بالقبض على المتحرش بفتاة داخل محل تجاري

البلاد : متابعات

وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب، بسرعة القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يتحرش بفتاة أثناء تسوقها بأحد المحال التجارية عن طريق الالتصاق بها عنوة.

وأوضح بيان أنه تم رصد الفيديو والتثبت من صحته من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة، وبناءً عليه صدر توجيه النائب العام بالقبض على المتحرش، لكونه المعني بالسلوك الصادر محل التجريم طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش.

وشدد توجيه النائب العام على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق ذلك الشخص في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

وكان مقطع فيديو متداول رصدته كاميرا مراقبة أظهر تحرش شاب بفتاة داخل محل بقالة بمدينة الدمامفي المنطقة الشرقية.