الحارثي : عشر لغات إذاعية لتجسير الوصول إلى العالم

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

أكد مساعد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة المكلف الدكتور عادل الحارثي، أن هيئة الإذاعة والتلفزيون حريصة على تسليط الضوء على الإنجازات التي تتحقق في العهد السعودي الزاهر، مبيناً أن روزنامة المشاريع التي تقدمها الدولة تقف شاهد عيان على حرص المسؤولين للسهر على راحة الحجاج والمعتمرين طوال العام.

وأفاد الحارثي على هامش زيارته لفعاليات رمضان يجمعنا في قاعة مكة الكبرى والتي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة مساء أمس الأول، أن لدينا عدة منصات إعلامية بسواعد وطنية في المملكة؛ كإذاعة السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية وعشر لغات أخرى للإذاعات الدولية ودورنا هو إبراز مكانة السعودية وتذليلها كافة العقبات في خدمة المسلمين في كل أنحاء العالم ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال.

وقال الحارثي: إن مهرجان مكة يجمعنا فرصة للتلاقح الثقافي بين المجتمع السعودي والمعتمرين، ومناسبة جميلة للالتقاء والتعارف مبيناً أن المجتمع السعودي، عرف عنه الأصالة والترابط وأن الفعاليات تحمل في طياتها تجانسا رائعا بين مؤسسات المجتمع المدني والهيئات والجمعيات الخيرية ومشاريع ريادة الأعمال.