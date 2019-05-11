التقاعد تنقل بعض الأسهم لتنويع استثماراتها

الرياض – البلاد

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، نقل بعض الأسهم في المحفظة الاستثمارية للمؤسسة إلى المحفظة الاستثمارية لشركة الاستثمارات الرائدة بغرض إداراتها، وتعظيم العوائد الاستثمارية منها بما يُحقق أهداف المؤسسة وطموحاتها ويخدم المشتركين والمتقاعدين.

وأكدت في بيان أن نقل الأسهم من محفظتها الاستثمارية إلى شركة الاستثمارات الرائدة لا يعد بيعاً منها لأصولها للشركة وإنما هو لتمكين الشركة من ممارسة دورها في إدارة استثمارات وأموال المؤسسة ، موضحة أن نقل الأسهم المشار إليها ستساهم في زيادة عدد الأسهم الحرة وبالتالي تعزيز السيولة في السوق المالية وجذب المستثمرين بما يؤدي إلى دعم وتنمية السوق.

وأشارت (التقاعد) إلى الشركات التي سيتم نقل أسهمها من المحفظة الاستثمارية للمؤسسة إلى المحفظة الاستثمارية لشركة الاستثمارات الرائدة، ومنها التعاونية للتأمين، السعودية للصناعات الدوائية ، مصرف الإنماء، أسمنت المنطقة الشرقية، البنك الأهلي ، بنك الرياض، سيبكيم العالمية.

يذكر أن شركة الاستثمارات الرائدة، هي شركة مساهمة سعودية، وتمثل الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتقاعد.