الأتراك يتظاهرون ضد إعادة انتخابات إسطنبول

إسطنبول ــ وكالات

لليوم الثالث على التوالي، شهدت العديد من المدن التركية مظاهرات احتجاجية رافضة قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بإلغاء اقتراع رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادتها مرة أخرى يوم 23 يونيو المقبل.

ووفقاً لوسائل اعلام تركية، فقد شهدت شوارع عدة مناطق بمدينة إسطنبول، مثل الفاتح وقاضي كوي وشيشلي ونور تبه، سلسلة من المظاهرات الاحتجاجية الرافضة للقرار المذكور، والمؤيدة لرئيس البلدية المنتخب أكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض.

كما شهدت تلك المظاهرات مشاركة الآلاف من الأتراك المعارضين للقرار وسياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، واندلعت مظاهرات مماثلة في ولايات أنطاليا وإزمير وطونجالي. وأكد المشاركون في الاحتجاجات دعمهم لمرشح المعارضة إمام أوغلو، الذي فاز في الانتخابات التي شهدتها إسطنبول يوم 31 مارس الماضي، وقامت اللجنة العليا للانتخابات بإلغائها بناء على الطعن الذي قدمه حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، في أبريل الماضي.