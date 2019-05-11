أمير جمعية علماء باكستان يثمن جهود المملكة

مكة المكرمة-واس

نوه أمير جمعية علماء إسلام باكستان الشيخ فضل الرحمن مفتي محمود بجهود المملكة وقيادتها الحكيمة، في خدمة الإسلام والمسلمين والحجاج والمعتمرين والدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وبدورها الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم والسلام العالمي والوسطية والاعتدال.

وأكد عمق العلاقات السعودية الباكستانية في جميع المجالات، وتقدير علماء باكستان للمملكة وقيادتها.

وكان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، قد استقبل بمكة المكرمة، أمير الجمعية بمناسبة زيارته للمملكة وأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي مرحبا بالضيف، متمنيًا له طيب الإقامة، كما هنأه بشهر رمضان المبارك.