أكاديمية رقمية لتأهيل الكوادر السعودية

الرياض – البلاد

أطلقت وزارة الاتصالات، وتقنية المعلومات “الأكاديمية السعودية الرقمية” كإحدى أهم المبادرات النوعية الوطنية، لتطوير القدرات الرقمية لأبناء وبنات الوطن في مجال التقنيات الحديثة والمتقدمة بالشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق أفضل التجارب الدولية.

وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أن إطلاق الأكاديمية يأتي في إطار توجه الوزارة الاستراتيجي نحو تأهيل وتنمية رأس المال البشري؛ باعتباره الركيزة الأساسية في عملية التنمية وأداتها الفاعلة، وبما يضمن إعداد جيل متميّز من أبناء وبنات الوطن ليكونوا جزءاً فاعلاً في تحقيق التحول الرقمي المنشود، ودعم مسيرة التنمية الشاملة، التي تشهدها مملكتنا الغالية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله.

وأشار المهندس السواحه إلى ما يميز برامج الأكاديمية، أنها تتقاطع مع عدة برامج أخرى مرتبطة برؤية المملكة 2030، لاسيما في برنامج تنمية القدرات البشرية، وبرنامج تطوير الصناعة والدعم اللوجستي، وبرنامج جودة الحياة، بالإضافة إلى احتياجات سوق العمل من المهارات الرقمية المتقدمة، والتوجهات التقنية الحديثة لتقديم أحدث البرامج لتهيئة الكوادر لتوطين التقنية الرقمية في المملكة؛ لافتاً الانتباه إلى تركيز الأكاديمية على مسارات برامج مهمة للتدريب في الأدوار المهنية للمجالات المتخصصة، مثل مطوري الويب والتطبيقات، وعلم البيانات، وخبراء الذكاء الاصطناعي، ومهندسي الحوسبة السحابية، ومطوري الألعاب الالكترونية، وقياديات التحول الرقمي.