نقل 138 ألف طالب وطالبة بـ 550 ألف رحلة بالمدينة وتبوك

الرياض ــ البلاد

وفرت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي من خلال أسطول النقل المدرسي في منطقتي المدينة المنورة وتبوك منذ بداية العام الدراسي 1439-1440هـ وبالتعاون مع إدارات التعليم، النقل الآمن والمريح لـ 138,042 طالباً وطالبة في 2,119 مدرسة، عبر تسييره نحو 550,771 رحلة مدرسية في محافظات ومدن وقرى المنطقتين.

وبحسب إحصائية أعلنتها الشركة فإن أسطول النقل المدرسي في المدينة المنورة وتبوك نفّذ نحو 16,295 رحلة أسبوعياً خلال العام الدراسي المنصرم، بواقع 3,259 رحلة يومياً، عبر حافلات ومركبات بلغ عددها 3,259 ضمن الأسطول.

وأشارت الإحصاءات إلى أن شركة تطوير خدمات النقل التعليمي قامت بالتعاون مع متعهدي خدمة النقل المدرسي بتدريب 2,535 سائقاً على “القيادة الآمنة” للحافلات المدرسية، فضلاً عن قيام الفريق الميداني الخاص بالشركة بعمليات فحص متواصلة ومستمرة للحافلات والمركبات التي تقدّم الخدمة طوال العام، بهدف التأكد من جاهزيتها الفنية وتحقيق أقصى معايير الراحة والأمان للطلاب والطالبات المستفيدين من النقل المدرسي، و تعزيز مستويات الأمن والسلامة في الخدمة.

كما نفّذ الفريق الميداني زيارات تفتيشية عدّة شملت مدارس منطقتي المدينة المنورة وتبوك المشمولة بالخدمة من أجل مراقبة سير العمل في الخدمة وتحسينها والتأكد من انسيابية حركة أسطول النقل المدرسي خلال العام الدراسي، فضلاً عن تكثيف التعاون مع مشرفي النقل المدرسي ضمن إدارات التعليم في المنطقتين في سعي لتنظيم تقديم الخدمة بشكل أكبر وتطويرها.