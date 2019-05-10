مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة حول الأزمة الإنسانية في ليبيا

طرابلس : وكالات

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسةً مغلقة يُناقش خلالها الأزمة الإنسانيّة التي تشهدها ليبيا بالتزامن مع الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس منذ شهر وفق ما أعلنته وسائل إعلام محليه اليوم .

وطلبت بريطانيا عقد الاجتماع ،اليوم ، حتى يتسنّى لمسؤول إغاثة أممي اطلاع المجلس على الهجوم الذي تسبّب في نزوح 55 ألف شخص وخلّف أكثر من 430 قتيلاً.

وقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، إنّ حكومتها ستستمر في العمل ومن خلال مجلس الأمن على إيجاد حلول توافقية لوقف إطلاق النار، في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس.