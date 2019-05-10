شاهد.. أول جمعة في رمضان في الحرمين الشريفين

البلاد : متابعات

أدّى المصلون اليوم صلاة أول جمعة في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ ، بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وسط أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان وسط منظومة الخدمات التي هيّأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

ففي المسجد الحرام، وفي أجواء روحانية أدت جموع المصلين من المواطنين والمقيمين والزوار والمعتمرين اليوم صلاة أول جمعة في شهر رمضان المبارك شاكرين الله عز وجل على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار.

وامتلأت أروقة وساحات وأدوار المسجد الحرام بالمصلين والزائرين والمعتمرين , الذين قدموا من داخل المملكة وخارجها لأداء مناسك العمرة وأداء صلاة الجمعة واغتنام فضائل هذا الشهر الكريم بالإكثار من العبادات والتقرب إلى الله حيث تمكن قاصدو بيت الله الحرام من المصلين والزوار و المعتمرين من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان وسط منظومة من الخدمات المتميزة التي حرصت الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية على تحقيقها وتوفيرها لهم بما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة.

وبالمثل أدى اليوم جموعا من المصلين من مواطنين ومقيمين وعمار وزوار صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ في رحاب المسجد النبوي بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان وسط منظومة متكاملة من الخطط الأمنية والخدمات , حيث شهد مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام منذ الساعات الأولى من هذا اليوم توافد المصلين للمسجد الذي امتلأت أروقته وأدواره وساحاته والسطوح بالمصلين.

وتقدم الجهات المعنية خدماتها بإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, بالإضافة إلى الرعاية الشاملة التي وفرتها أجهزة الدولة في مختلف المجالات بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – حيث جندت كل القطاعات المعنية بخدمة قاصدي المسجد النبوي كل طاقاتها البشرية والآلية لتقديم أفضل الخدمات وتحقيق كل ما يمكن المعتمرين والزوار من أداء شعائرهم بكل يسر وأمان وسهولة.