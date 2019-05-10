المحليات

الحدود الشمالية تحتفي بعالمي الهلال الأحمر

كتبه صحيفة البلادaccess_time5 / رمضان / 1440 هـ      10 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

عرعر ــ البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة أمس ، فعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر بحضور مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، محمد بن نايف الجارد وعدد من منسوبي الفرع.

وأعلن سموه تدشين فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للهلال الاحمر بواسطة رسالة صوتية عبر جهاز اللاسلكي والمرتبط بغرفة العمليات 997 وجميع المراكز الاسعافية بالمنطقة مباركا لهم حلول شهر رمضان المبارك، ومتمنياً لهم التوفيق والسداد والأجر والثواب.

واطلع سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على البرامج والفعاليات التي تقدمها الهيئة في هذه المناسبة التي تهدف إلى إبراز الدور الإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر السعودي ورجالها وتوعية وتثقيف أفراد المجتمع من خلال الفعاليات والأنشطة التوعوية المختلفة، منها نشر ثقافة التوعية الإسعافية عبر نشر النصائح والإرشادات من خلال إقامة عدد من المعارض في الأماكن العامة.

ونوه سموه بالجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى ،إضافة إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية وتنفيذها للمشاريع التطوعية والأعمال الإنسانية.

وفي نهاية اللقاء قدّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالحدود الشمالية شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه بجميع أعمال الهلال الأحمر بالمنطقة .

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *