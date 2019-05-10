“إطعام” توقع أول شراكة لحفظ النعمة

جدة – خالد بن مرضاح

بشراكة مجتمعية بين الجمعية الخيرية للطعام “إطعام وأمانة جدة وشركة ساديا العالمية تم توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية للحفاظ، على النعمة بحضور أمين مدينة جدة صالح التركي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لإطعام جدة عماد المهيدب والمدير الإقليمي لساديا ماثيوس لياو ومدير إطعام جدة الدكتور عبدالله القحطاني وعدد من الشركاء من قطاعات محتلفة.

ورحب أمين جدة بكافة الحضور من قطاعات متعددة من أجل نشر ثقافة حفظ النعمة في المطاعم والمنزل والشركات مما سيسهم في الحد من الهدر الذي يكلف أكثر من ٨ ملايين وجبة يومياً، بمعدل يتجاوز ٤٠ مليار ريال سنوياً.

وشدد التركي على ضرورة غرس القيم النبيلة والمتوارثة من الآباء والأجداد وتوسيع مدارك الوعي الاجتماعي تجاهها مؤكدا ان الحفاظ على النعمة هدف عالمي ولم يعد من الأهداف الإقليمي أو الوطنية فحسب.

ودعا أمين جدة أصحاب الشركات العاملة في المجال الغذائي على ضرورة الاستفادة من الطعام المهدر وبقايا الوجبات التي تلقى في القمامة كما اشتد بتجربة إطعام الثرية ونموذج عملها الاحترافي.

من جهته قال عماد المهيدب ان توقيع اتفاقيات وشركات بين الجمعية والشركات العالمية أهمية رسالة إطعام على المستوى المحلي والاقليمي والدولي التي تتلاقى من أجل الحد من الهدر الغذائي في قطاع الفنادق والمطاعم والقطاعات ذات الصلة والتي تعتبر نموذجاً يحتذي به لمأسسة الجهود التطوعية التحالفية والشراكات الاستراتيجية بين القطاعات المختلفة .