“هدف”: 11 ألف زائر للفروع المتنقلة في 28 مدينة ومحافظة

البلاد : متابعات

قدمت الفروع المتنقلة لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، خدمات دعم التأهيل والتدريب والتوظيف لـ 11 ألف زائر وزائرة، خلال مشاركة الفروع في فعاليات ومعارض ومؤتمرات احتضنتها 28 مدينة ومحافظة في شهر أبريل المنصرم. وأطلع القائمون على الفروع المتنقلة، الزوار على برامج الصندوق، إضافة إلى مساعدة العملاء على التسجيل في البرامج، وتفعيل حساباتهم ومساعدتهم في تقديم طلبات الدعم، ورفع المطالبات المالية لكافة البرامج.

ويقدم “هدف” من خلال فروعه المتنقلة الجديدة، خدمات دعم التوظيف لمنشآت القطاع الخاص من خلال حزمة من قنوات التوظيف التي ترتكز خدماتها على الموائمة بين الباحثين عن عمل والجهات الموظِفة في القطاع الخاص، بحيث يتم عرض الفرص الوظيفية المتوفرة والمناسبة على الباحثين عن العمل، عبر عدة قنوات، مثل البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، ومراكز التأهيل والتوظيف، بتقديم فرص تدريبية وتأهيلية تتناسب مع احتياجات سوق العمل من خلال مراكز التأهيل والتوظيف ومواقع التدريب الالكترونية.

ويسعى “هدف” من خلال فروعه المتنقلة إلى تقديم الخدمات والدعم لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، بيسر وسهولة عبر حافلات جُهزت بمكاتب لخدمة العملاء ومقاعد للانتظار، إضافة إلى صالة للاجتماعات لتقديم خدمات الإرشاد المهني ومنطقة للخدمات المساندة مزوّدة بأحدث التقنيات اللاسلكية.