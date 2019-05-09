مقتل 35 حوثيا بالضالع.. والتحالف يستهدف معاقل الانقلاب بصعدة

عدن ــ وكالات

قتل 35 عنصرا حوثيا وأصيب 15 آخرون في معارك مع الجيش اليمني، شمال محافظة الضالع، جنوبي البلاد، فيما تم اغتنام دبابة و4 دوريات تابعة للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران. وقال بيان لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية شنت هجوما على مواقع المليشيا الانقلابية في مناطق حمرات وتلة الوعل بمديرية قعطبة شمالي الضالع.

ويشن الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي عملية واسعة شمال الضالع لصد الهجمات الحوثية، ما أسفر عن تكبيد الانقلابيين مئات القتلى والجرحى وأسر العشرات خلال الأيام الماضية.

هذا فيما سقط عشرات القتلى والجرحى بصفوف المليشيا الانقلابية، فجر امس “الأربعاء” ، إثر انفجار ضخم هز مدينة الدريهمي الواقعة في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة. وقال متحدث عمليات الساحل الغربي، وضاح الدبيش، في بيان صحفي، أن غرفة عمليات التحالف تلقت بلاغاً من وحدات القوات المشتركة المرابطة في الدريهمي بشأن انفجارات عنيفة ومتتالية هزت مستودعاً سرياً لتخزين الأسلحة في الأحياء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي. وطبقاً للبيان، فإن الاستطلاع الجوي للتحالف وثق سقوط عدد من القتلى والجرحى بصفوف الانقلاب الحوثي ورصد 15 عنصراً نقلتهم المليشيا على متن دراجات نارية من مكان انفجار مستودع الأسلحة والمتفجرات.

وأبدى الدبيش قلقه الشديد من تضرر عشرات الأسر، حيث أعاق الحوثيون عملية إجلائهم من قبل التحالف العربي واستخدمتهم دروعاً بشرية، مشيراً إلى أن ألسنة اللهب المتصاعدة امتدت في عدد من المنازل المجاورة لموقع الانفجار. ولفت إلى أن الانفجار ضرب مستودعاً لتخزين رؤوس الصواريخ والأسلحة والذخائر، وكان مخصصاً لإمداد مقاتليها، حيث تتخذ مليشيا الحوثي مدينة الدريهمي معامل لتصنيع وتركيب الألغام والعبوات الناسفة المطورة بواسطة خبراء نظام طهران.

وقبل أسابيع هز انفجار مماثل الأجزاء الخاضعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي في مدينة الدريهمي، ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة بصفوف الانقلابيين على وقع حرمان 40 أسرة من الإمدادات والنزوح بهدف استخدامها دروعاً بشرية. في غضون ذلك استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة صعدة شمال اليمن.

وذكر موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الغارات الجوية استهدفت تعزيزات للميليشيا في مديريتي كتاف وباقم.

وطالت الغارات عددًا من الأطقم والآليات تقل عناصر وأسلحة، كانت في طريقها إلى مواقع تمركز المليشيا الإرهابية، وأسفر عنها مقتل وجرح العشرات من عناصرها، وتدمير أطقم وآليات وأسلحة متنوعة.

من جهة أخرى، أفشلت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التقدم في مديرية الزاهر جنوب غربي محافظة البيضاء وسط اليمن. وأفاد موقع سبتمبر نت أن قوات الجيش اليمني أفشلت محاولة ميليشيا الحوثي في التقدم إلى ميمنة منطقة الحبج في آل حميقان بمديرية الزاهر بالمحافظة، وأجبرتها على التراجع بعد أن كبدتها خسائر كبيرة في القتلى والجرحى، وتدمير آليات قتالية لها.